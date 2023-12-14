جلسة تشريعية في مجلس النواب .. الهيئة العامة تعيد مشروع القانون المتعلق بوضع ضوابط إستثنائية وموقتة عل التحاويل المصرفية الى اللجان

جلسة تشريعية في مجلس النواب .. الهيئة العامة تعيد مشروع القانون المتعلق بوضع ضوابط إستثنائية وموقتة عل التحاويل المصرفية الى اللجان

افتتحت الجلسة العامة التشريعية برئاسة الرئيس نبيه بري بدقيقة صمت حدادا على شهداء لبنان وفلسطين. ثم بدأ طرح البنود الواردة على جدول الاعمال، فأقر مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9000 المتعلق بإنتاج الطاقة المتجددة الموزعة"



ثم ناقشت الهيئة العامة لمجلس النواب مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9014 المتعلق بوضع ضوابط إستثنائية وموقتة عل التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية، وأعيد الى اللجان بناء لطلب رئيس الحكومة.



وأقر مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9204 المتعلق بطلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض رقم (1061) بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع إنشاء منظومات للصرف الصحي في قضاء البترون.

كما اقر المجلس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9204 المتعلق بطلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض رقــــــم (1061) بين الجمهوريــة اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع إنشاء منظومات للصرف الصحي في قضاء البترون.

واقر ايضاً مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9288 المتعلق بطلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض مع البنك الأوروبي للتثمير للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات والعمالة في لبنان معدلاً.

كما اقرت الهيئة العامة لمجلس النواب مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9910 المتعلق بطلب الموافقة على إبــرام اتفاق بين حكومــة الجمهورية اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن الوضع القانوني للاتحاد الدولي في لبنان.