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محليات

جلسة تشريعية في مجلس النواب .. الهيئة العامة تعيد مشروع القانون المتعلق بوضع ضوابط إستثنائية وموقتة عل التحاويل المصرفية الى اللجان

2023-12-14 | 05:13
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جلسة تشريعية في مجلس النواب .. الهيئة العامة تعيد مشروع القانون المتعلق بوضع ضوابط إستثنائية وموقتة عل التحاويل المصرفية الى اللجان
جلسة تشريعية في مجلس النواب .. الهيئة العامة تعيد مشروع القانون المتعلق بوضع ضوابط إستثنائية وموقتة عل التحاويل المصرفية الى اللجان

جلسة تشريعية في مجلس النواب .. الهيئة العامة تعيد مشروع القانون المتعلق بوضع ضوابط إستثنائية وموقتة عل التحاويل المصرفية الى اللجان

 افتتحت الجلسة العامة التشريعية برئاسة الرئيس نبيه بري بدقيقة صمت حدادا على شهداء لبنان وفلسطين. ثم بدأ طرح البنود الواردة على جدول الاعمال، فأقر مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9000 المتعلق بإنتاج الطاقة المتجددة الموزعة"
 
ثم ناقشت الهيئة العامة لمجلس النواب مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9014 المتعلق بوضع ضوابط إستثنائية وموقتة عل التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية، وأعيد الى اللجان بناء لطلب رئيس الحكومة.
 
وأقر مشروع القانون الوارد في المرسوم رقم 9204 المتعلق بطلب الموافقة على  إبرام إتفاقية قرض رقم (1061)  بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع إنشاء منظومات للصرف الصحي في قضاء البترون.
كما اقر المجلس  مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9204 المتعلق بطلب الموافقة على  إبرام إتفاقية قرض رقــــــم (1061)  بين الجمهوريــة اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع إنشاء منظومات للصرف الصحي في قضاء البترون.
 
واقر ايضاً مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9288 المتعلق بطلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض مع البنك الأوروبي للتثمير للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات والعمالة في لبنان معدلاً.
كما اقرت الهيئة العامة لمجلس النواب  مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 9910 المتعلق بطلب الموافقة على إبــرام اتفاق بين حكومــة الجمهورية اللبنانية والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بشأن الوضع القانوني للاتحاد الدولي في لبنان.
جلسة تشريعية في مجلس النواب .. الهيئة العامة تعيد مشروع القانون المتعلق بوضع ضوابط إستثنائية وموقتة عل التحاويل المصرفية الى اللجان

محليات

مجلس النواب

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Aljadeed
مجلس النواب يقر مشروع القانون المعجّل المتعلق بطلب الموافقة على إبــرام إتفاقية قرض بين لبنان والبنك الدولــي لتنفيذ مشروع التمويــل الإضافي الثاني لشبكة الأمان الاجتماعي
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الوسام الملكي البلجيكي الأرفع برتبة كوموندور للدكتور كامل مهنا
08:04

الوسام الملكي البلجيكي الأرفع برتبة كوموندور للدكتور كامل مهنا

منح ملك بلجيكا لويس فيليب ليوبولد ماري، الوسام الملكي الأرفع برتبة كوموندور للدكتور كامل مهنا رئيس "مؤسسة عامل الدولية" ومنسق عام تجمع الهيئات الأهلية التطوعية، تكريمًا لمسيرته المكرسة للعمل الإنساني، على مستوى لبنان والعالم، وبناء جسور السلام بين مختلف مكونات المجتمع، ونقل تجربة "عامل" إلى الغرب، في سبيل بناء عالم أكثر عدالة وأكثر إنسانية.

تم تقليد الوسام للدكتور كامل مهنا، بتاريخ 11 ديسمير/ كانون الأول 2023، في مبنى سفارة بلجيكا في بيروت من خلال السفير البلجيكي السيد كون فيرفاك، مُكلفًا باسم وزير خارجية بلجيكا، وذلك خلال حفل رسمي شهد تكريم مجموعة من الشخصيات السياسية والاجتماعية والريادية اللبنانية، مُنحت هذا الوسام تكريمًا لمساهماتها في مجالات التنمية والريادة والعمل المدني البنائي على صعيد لبنان والعالم.

08:04

الوسام الملكي البلجيكي الأرفع برتبة كوموندور للدكتور كامل مهنا

منح ملك بلجيكا لويس فيليب ليوبولد ماري، الوسام الملكي الأرفع برتبة كوموندور للدكتور كامل مهنا رئيس "مؤسسة عامل الدولية" ومنسق عام تجمع الهيئات الأهلية التطوعية، تكريمًا لمسيرته المكرسة للعمل الإنساني، على مستوى لبنان والعالم، وبناء جسور السلام بين مختلف مكونات المجتمع، ونقل تجربة "عامل" إلى الغرب، في سبيل بناء عالم أكثر عدالة وأكثر إنسانية.

تم تقليد الوسام للدكتور كامل مهنا، بتاريخ 11 ديسمير/ كانون الأول 2023، في مبنى سفارة بلجيكا في بيروت من خلال السفير البلجيكي السيد كون فيرفاك، مُكلفًا باسم وزير خارجية بلجيكا، وذلك خلال حفل رسمي شهد تكريم مجموعة من الشخصيات السياسية والاجتماعية والريادية اللبنانية، مُنحت هذا الوسام تكريمًا لمساهماتها في مجالات التنمية والريادة والعمل المدني البنائي على صعيد لبنان والعالم.

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آخر التطورات المتعلقة بالجلسة التشريعية

آخر التطورات المتعلقة بالجلسة التشريعية

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آخر التطورات المتعلقة بالجلسة التشريعية

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