قصف معادٍ يستهدف مناطق حدودية عدة جنوبي لبنان

تعرض وادي قطمون في خراج بلدة رميش الحدودية لقصف مدفعي من قوات الاحتلال هذا الصباح كما استهدف القصف المعادي أطراف اللبونة والضهيرة وعلما الشعب.

وأطلق الجيش الاسرائيلي من مواقعه في اللبونة ورأس الناقورة عددا من القذائف الحارقة لاشعال النار فيما تبقى من أشجار في جرود بلدتي الناقورة وعلما الشعب.

وكان العدو قد صعد من هجماته واعتداءاته ليل امس، فأغار الطيران الحربي المعادي والطيران المسير على عدد من الاهداف المدنية في قرى القطاعين الغربي والأوسط، ما أدى الى إلحاق أضرار جسيمة في مسجد بلدة الجبين وفي منزل ببلدة عيتا الشعب.