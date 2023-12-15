بو حبيب التقى مسؤوليَين ألمانيَين وشكر لبرلين عزمها تقديم مساعدات مخصصة لبرامج تنمية في لبنان

التقى وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب بعد لقائه في برلين وزيرة الدولة في وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية نيلز انان في حضور سفير لبنان في المانيا الدكتور مصطفى أديب، وشكر لألمانيا عزمها تقديم مساعدات مخصصة لبرامج تنمية في لبنان بقيمة ٩١ مليون يورو.



كما التقى الوزير بوحبيب عضو لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الالماني النائب بول زيمياك وشكره باسم لبنان على موقفه بالامس في جلسة البرلمان لجهة "مطالبة السلطات الالمانية بأهمية أخذ الهواجس اللبنانية في الاعتبار في مسألة النزوح السوري، ودعوته لزيادة دعم المانيا للجيش اللبناني".