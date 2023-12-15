حزب الله : استهدفنا عند الساعة 02:10 من بعد ظهر‎ ‌‏اليوم نقطة ‏الجرداح بصواريخ بركان وتمّ إصابتها إصابة مباشرة

حزب الله : استهدفنا عند الساعة 02:10 من بعد ظهر‎ ‌‏اليوم نقطة ‏الجرداح بصواريخ بركان وتمّ إصابتها إصابة مباشرة