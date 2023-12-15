عدوان: الانتصار الحقيقي هو بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة أصيلة وسنزخّم حركتنا للوصول إلى هذا الهدف

باسيل بعد لقائه جنبلاط: الظرف يحتم علينا العمل على تفاهم وطني يحفظ الوحدة الوطنية ويؤدي الى اعادة تكوين السلطة بانتخاب رئيس للجمهورية اولا ومن ثم تأليف حكومة ونحن بمواجهة حرب اكبر من لبنان