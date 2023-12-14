كركي بارك إقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية : ثمار 20 عاماً من التعب والمثابرة أينعت خيراً للضمان والمضمونين

بارك مدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي للبنانيين عموماً والمضمونين خصوصاً إقرار قانون التقاعد والحماية الاجتماعية اليوم، الذي عملت عليه إدارة الصندوق على مدار ٢٠ عاماً.

وتقدم كركي بالشكر الكبير لكلّ من عمل من أجل أن يبصر هذا الإنجاز الكبير النور، وبشكل خاص إدارة الضمان ومنظمة العمل الدولية ووزراء العمل المتعاقبين والحكومات المتعاقبة والسادة النوّاب الكرام، على رأسهم دولة رئيس مجلس النواب نبيه برّي الذي أولى هذا الملف اهتماما خاصًّا، وتابعه بشكل شخصي منذ بداية العام ٢٠٠٢ حتى إقراره اليوم في ١٤/١٢/٢٠٢٣، كما سبق ووعد د. كركي في مقابلة صحفية في ٦/١٢/٢٠٢٣ حين تمنى أن يبصر هذا المشروع النور قبل نهاية العام ٢٠٢٣.