بري : لبنان كما الكويت والعالمين العربي والإسلامي يفتقد قامة عملت من أجل وطنها وفي سبيل منعة الأمة وتوحيد كلمتها نحو التقدم والمنعة والإستقرار





أبرق دولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري لولي عهد دولة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح معزياً برحيل أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وجاء في نص البرقية :



بسم الله الرحمن الرحيم

(الذين تتوفهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون) .

صدق الله العلي العظيم.



صاحب السمو ولي عهد دولة الكويت الشقيق الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظكم المولى .



بسم الله الواحد الباقي وجهه بعد فناء كل شيء ، بتسليم بقضائه الذي لا يُرد وببالغ الحزن والأسى تبلغنا نبأ رحيل صاحب السمو أمير دولة الكويت المغفور له الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي برحيله يفتقد لبنان كما الكويت والعالمين العربي والإسلامي قامة عملت من أجل وطنها وفي سبيل منعة الأمة وتوحيد كلمتها نحو التقدم والمنعة والإستقرار .

وأضاف الرئيس : إنني بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي وبإسم الشعب اللبناني أتقدم من سموكم ومن أسرة آل الصباح ومن الشعب الكويتي الشقيق بأحر التعازي سائلاً العزيز القدير أن يلهمنا وإياكم عظيم الصبر والسلوان، ويُسكن الراحل الكبير الفسيح من جنانه ، ويحفظكم والكويت بعين رعايته.



كما أبرق رئيس المجلس لنظيره رئيس مجلس الامة الكويتي أحمد العزيز السعدون معزياً برحيل أمير الكويت الشيخ نواف الاحمد الصباح .