طوني بولس : هذا هو سبب زيارة وزيرة الخارجة الفرنسية الى لبنان

معلومات الجديد: تأجيل زيارة وزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا الى بيروت بعدما انطلقت من باريس على متن طيارة "فالكون" تابعة للحكومة الفرنسية قبل ان تعود الطائرة ادراجها الى باريس بسبب عطل تقني