معلومات الجديد: تأجيل زيارة وزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا الى بيروت بعدما انطلقت من باريس على متن طيارة "فالكون" تابعة للحكومة الفرنسية قبل ان تعود الطائرة ادراجها الى باريس بسبب عطل تقني

معلومات الجديد: وزيرة خارجية فرنسا كاترين كولونا تصل الى لبنان يوم الجمعة مساء على أن تزور الكتيبة الفرنسية في قوات اليونيفيل في الناقورة يوم السبت ولا جدولة بعد لاي لقاء رسمي لكولونا التي ستغادر بيروت السبت مساء