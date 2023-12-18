"الأنباء": كولونا في لبنان بدورٍ "جنوبي".. وتهديدات العــد و مستمرة

وفي حديثها للصحيفة، "تربط المصادر الزيارة بتصريحات مسؤولي العدو الإسرائيلي والمعلومات المتوافرة، إذ أن حكومة الاحتلال تقول إما إبعاد حزب الله عن حدودها بالدبلوماسية أو اللجوء إلى القوّة لفعل ذلك، وثمّة معلومات تتحدّث عن جهود أميركية فرنسية لتغيير الواقع الأمني جنوب لبنان".