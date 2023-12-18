"الأنباء": كولونا في لبنان بدورٍ "جنوبي".. وتهديدات العــد و مستمرة
أشارت مصادر سياسية متابعة لصحيفة "الأنباء" إلى أن "وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ستطرح ضرورة وقف التصعيد في جنوب لبنان، وقد تبحث في الكواليس ما يحكى عن مشاريع للضغط على "حزب الله" بهدف الانسحاب من الجنوب إلى شمال نهر الليطاني".
وفي حديثها للصحيفة، "تربط المصادر الزيارة بتصريحات مسؤولي العدو الإسرائيلي والمعلومات المتوافرة، إذ أن حكومة الاحتلال تقول إما إبعاد حزب الله عن حدودها بالدبلوماسية أو اللجوء إلى القوّة لفعل ذلك، وثمّة معلومات تتحدّث عن جهود أميركية فرنسية لتغيير الواقع الأمني جنوب لبنان".