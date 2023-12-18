الطيران الإستطلاعي حلق صباحاً فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط.. وقصف مدفعي طال أطراف عيترون

وأطلقت مواقع العدو في اللبونة فجر اليوم، رشقات نارية على جرود الجبل.في السياق، تعرضت منذ الثامنة والثلث من صباح اليوم، أطراف بلدة عيترون لقصف مدفعي معاد متقطع مصدره مرابض العدو داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة.