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محليات

"يتحرّش بالطالبات بعد أن يصعدن على متن سيارته".. تعميم صورة شخص أوقفته شعبة المعلومات في بيروت

2023-12-18 | 03:04
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&quot;يتحرّش بالطالبات بعد أن يصعدن على متن سيارته&quot;.. تعميم صورة شخص أوقفته شعبة المعلومات في بيروت
"يتحرّش بالطالبات بعد أن يصعدن على متن سيارته".. تعميم صورة شخص أوقفته شعبة المعلومات في بيروت

صـدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الـدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

"في إطار المتابعة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، توافرت معلومات حول قيام شخص، مجهول الهويّة، بالتّجوّل في محيط المدارس والجامعات ويستهدف الطّالبات، فيقوم بالتّحرّش بهنّ بعد أن يصعدن على متن سيارته المخصّصة لنقل الركّاب.
على الفور، كُلِّفَت القطعات المختصّة للقيام بإجراءاتها الاستعلاميّة لتحديد هويّة المذكور.
بنتيجة المتابعة، تبيّن لشعبة المعلومات أنه يستخدم سيارة نوع "نيسان تيدا" لون شمباني تحمل لوحة عمومية، ويدعى: 
- أ. ح. (من مواليد عام ۱۹۷۱، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق بجرم تحرّش.
بتاريخ ١٤-12-2023، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في مدينة بيروت، وضبطت سيارته المستخدمة في عمليات التحرّش.
بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بالتحرّش بالفتيات وبخاصةٍ طالبات المدارس والجامعات بواسطة "التاكسي" التي يستخدمها في عملياته ضمن مناطق بيروت والضّاحية، وأنه يزوّد رقم هاتفه إلى الضحايا منتحلاً أسماء وهمية، وغالباً كان يستخدم اسم "فادي".
تم حجز السّيّارة عدليًا، وأجري المقتضى القانوني بحقّه.
لذلك، وبناءً على إشارة القضاء، تعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وتطلب من الفتيات اللّواتي وقعن ضحيّة أعماله الاتّصال بفرع معلومات بيروت على الرقم: ٣۰۷۷۲۸-01، تمهيداً لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".
 
"يتحرّش بالطالبات بعد أن يصعدن على متن سيارته".. تعميم صورة شخص أوقفته شعبة المعلومات في بيروت

محليات

قوى الأمن الدّاخلي

شعبة المعلومات

بيروت

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