اللواء ابراهيم استقبل فرونتسكا وقائد قوة "اليونيفيل"

وفي سياق متصل، إستقبل اللواء إبراهيم قائد قوة "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان الجنرال آرولدو لاثارو حيث تم عرض للمستجدات في جنوب لبنان في ظل تصاعد وتيرة الأعمال الحربية وتمادي العدو الاسرائيلي في الاعتداء على جنوب لبنان وآخرها التعرض في العمق الجنوبي لمنازل المواطنين على بعد 40 كلم من الحدود وتحديدا في بلدة حومين التحتا واستهدافه للمدنيين وفرق الاسعاف ومواقع الجيش اللبناني.

كما تم التشديد في خلال اللقاء على ضرورة ضغط الدول الفاعلة في الامم المتحدة على العدو الاسرائيلي لوقف اعتداءاته.