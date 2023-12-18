اللواء ابراهيم استقبل فرونتسكا وقائد قوة "اليونيفيل"
استقبل اللواء عباس إبراهيم في مكتبه في بيروت اليوم، منسقة الامم المتحدة في لبنان يوانا فرونتسكا، حيث تم عرض للمستجدات على الساحة الاقليمية والدولية في ظل العمليات العسكرية في قطاع غزة واستمرار العدو الاسرائيلي في انتهاكاته لميثاق الامم المتحدة من حيث المجازر التي ترتكب في حق المدنيين الآمنين والتعرض للمستشفيات في غزة.
وفي سياق متصل، إستقبل اللواء إبراهيم قائد قوة "اليونيفيل" العاملة في جنوب لبنان الجنرال آرولدو لاثارو حيث تم عرض للمستجدات في جنوب لبنان في ظل تصاعد وتيرة الأعمال الحربية وتمادي العدو الاسرائيلي في الاعتداء على جنوب لبنان وآخرها التعرض في العمق الجنوبي لمنازل المواطنين على بعد 40 كلم من الحدود وتحديدا في بلدة حومين التحتا واستهدافه للمدنيين وفرق الاسعاف ومواقع الجيش اللبناني.
كما تم التشديد في خلال اللقاء على ضرورة ضغط الدول الفاعلة في الامم المتحدة على العدو الاسرائيلي لوقف اعتداءاته.