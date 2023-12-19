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محليات

قوى الامن اوقفت سارق منزل وسيارة من بلدة الدوير والبحث جار عن باقي المتورطين

2023-12-19 | 05:16
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قوى الامن اوقفت سارق منزل وسيارة من بلدة الدوير والبحث جار عن باقي المتورطين
قوى الامن اوقفت سارق منزل وسيارة من بلدة الدوير والبحث جار عن باقي المتورطين

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"بتاريخ ٢٥-١٠-٢٠٢٣ وفي بلدة الدوير، أقدم مجهولون على الدخول إلى منزل أحد المواطنين وقاموا بتكبيل العاملات لديه وتحطيم هواتفهن وسرقوا من داخله بندقية، كما أقدموا على سرقة سيارة تعمل على الكهرباء وفروا إلى جهة مجهولة.

على أثر، كلفت شعبة المعلومات للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت الشعبة إلى تحديد هويتهم ومن بينهم المدعو:

• م. ر. (من مواليد عام ۱۹۹۸، لبناني)

بتاريخ ٨-١٢-٢٠٢٣ وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيف المذكور في محلة الدوير. وبتفتيشه، ضبط بحوزته كمية من حشيشة الكيف وعملة مزيفة من فئة ال/١٠٠/ دولار.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسِب إليه لجهة إقدامه وبالاشتراك مع آخرين على تنفيذ عملية السرقة من داخل المنزل المذكور والسيارة الكهربائية، وأنهم تقاسموا المسروقات فيما بينهم، وأضاف أن العملة المزيفة التي ضبطت بحوزته هي معدة للترويج.

أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين بعملية السرقة".
قوى الامن اوقفت سارق منزل وسيارة من بلدة الدوير والبحث جار عن باقي المتورطين

محليات

قوى الامن الداخلي

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