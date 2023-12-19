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محليات

كيف سيكون الطقس خلال الايام المقبلة؟

2023-12-19 | 05:02
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كيف سيكون الطقس خلال الايام المقبلة؟
كيف سيكون الطقس خلال الايام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان "يكون الطقس غدا، غائما جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل".

وذكرت ان "الحال العامة، طقس مستقر يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر الخميس، حيث من المتوقع ان يتأثر تدريجيا بمنخفض جوي يؤدي الى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ويحمل معه أمطارا غزيرة مع احتمال تساقط حبات البرد والثلوج، يرافقه عواصف رعدية مع رياح شديدة تصل سرعتها أحيانا لحدود ال95 كلم/س ليل الجمعة في المناطق الشمالية .

واشارت الى ان "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، صاف إجمالا مع رطوبة منخفضة دون تعديل يذكر في درجات الحرارة. والأربعاء: غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع في درجات الحرارة بخاصة على الجبال وفي الداخل".

اما طقس "الخميس، فغائم جزئيا الى غائم أحيانا بسحب مرتفعة مع ارتفاع اضافي في درجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية، مع رياح ناشطة في المناطق الجنوبية واحتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء وانخفاض في نسبة الرطوبة قبل الظهر، والتي تعود الى الارتفاع بدءا من المساء فيتكون الضباب وتتكاثف الغيوم وتصبح الاجواء مهيأة للأمطار التي تشتد غزارتها ليلا، يرافقها عواصف رعدية واحتمال تساقط حبات البرد، تشتد سرعة الرياح ليلا لتصل لحدود ال55 كلم/س وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر".

والجمعة غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس في درجات الحرارة ، تهطل أمطار متفرقة وغزيرة أحيانا مترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد مع تحذير من تشكل السيول، تنشط الرياح فتصل سرعتها أحيانا الى 95كلم/س ليلا، فيرتفع معها موج البحر وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر نهارا وتتدنى خلال الليل الى 1800 متر.
كيف سيكون الطقس خلال الايام المقبلة؟

محليات

الطقس

مصلحة الارصاد الجوية

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