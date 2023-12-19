حزب الله: إستهدفنا دبابة ميركافا قرب موقع المالكية بالاسلحة ‏المناسبة مما ادى الى تدميرها ومقتل وجرح ومن ‏فيها

تكتل لبنان القوي : نستغرب التعاون الذي هو اقرب الى التواطؤ بين مجلس النواب الذي يفترض به أن يكون هيئة ناخبة والحكومة المستقيلة التي تصرّف الأعمال وتجلى ذلك في عملية التمديد وتجدّد النيّة بإجراء التعيينات وإصدار المراسيم بغياب الرئيس وبتوافق القوى السياسية باستثناء التيار الوطني الحر