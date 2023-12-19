حزب الله : قصف مستوطنة يفتاح بالقذائف ‏المدفعية وتحقيق اصابات مؤكدة‎

حزب الله : قصف مستوطنة يفتاح بالقذائف ‏المدفعية وتحقيق اصابات مؤكدة‎

اصدر حزب الله بياناً جاء فيه : "ردا على قيام العدو الاسرائيلي بالاعتداء على المدنيين واستشهاد ‏المواطن اللبناني ‌‏حسين علي بركات قام مجاهدو االمقاومة الاسلامية بتمام ‏الساعة 9:45 من مساء ‏يوم الثلاثاء 19-12-‌‏2023 بقصف مستوطنة يفتاح ‌‏(قرية قدس اللبنانية ‏المحتلة) بالقذائف ‏المدفعية وتحقيق اصابات مؤكدة‎ ‌‏ وتؤكد ‏المقاومة الاسلامية ‏مجددا انها لن تتهاون على الاطلاق في المس بالمدنيين‏".