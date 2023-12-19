حزب الله : قصف مستوطنة يفتاح بالقذائف المدفعية وتحقيق اصابات مؤكدة
حزب الله : قصف مستوطنة يفتاح بالقذائف المدفعية وتحقيق اصابات مؤكدة
اصدر حزب الله بياناً جاء فيه : "ردا على قيام العدو الاسرائيلي بالاعتداء على المدنيين واستشهاد المواطن اللبناني حسين علي بركات قام مجاهدو االمقاومة الاسلامية بتمام الساعة 9:45 من مساء يوم الثلاثاء 19-12-2023 بقصف مستوطنة يفتاح (قرية قدس اللبنانية المحتلة) بالقذائف المدفعية وتحقيق اصابات مؤكدة وتؤكد المقاومة الاسلامية مجددا انها لن تتهاون على الاطلاق في المس بالمدنيين".