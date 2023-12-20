غارات للعدو الإسرائيلي على بعض المناطق الجنوبية صباحاً

جورج بوشيكيان لـ الجديد: المؤسسة العسكرية هي العصب الاساسي للبلد وبموضوع التمديد لقائد الجيش نحن نعلم ان اي شخصية تستلم منصباً جديدا تحتاج الى وقت "لتقلّع" ونحن في وضع دقيق اليوم