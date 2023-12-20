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محليات

سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي

2023-12-20 | 07:21
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سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي
سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي

أعلن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "أن الحكومة عازمة على إعطاء الموظفين كل الحوافز المالية، بما يتواءم مع واقع المالية العامة وضرورة الحفاظ على الحد الادنى من الاستقرار المالي والنقدي".
وقال أمام زواره اليوم "لقد كنت مبادرا، وقبل أي مطالبة، الى طرح موضوع إعطاء الحوافز المالية للموظفين والعاملين في القطاع العام، وهذا الموضوع لا تراجع عنه، ونحن ملتزمون بسريان مفعول تلك الحوافز بمفعول رجعي إعتبارا من الاول من شهر كانون الاول الحالي. ونحن في صدد استكمال البحث في طلب المتقاعدين ولاجراء المزيد من المشاورات بشأن الزيادة التي تطالهم".

ولفت الى" انه في إطار قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية لإعادة الإنتظام إلى مختلف المرافق العامة، وفي سبيل تحسين الأداء وتعزيز كفاءة العمل وحث الموظفين على المواظبة على الحضور إلى مراكز عملهم وتأدية مهامهم والقيام بواجباتهم، وبغية جمع المعلومات الضرورية حول ضبط الحضور والإنصراف، ولتنفيذ نظام يعتمد على وجود بصمة إلكترونية، طلب من كل  الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات وإتحادات البلديات والمجالس والهيئات إجراء مسح شامل بشأن حاجاتها لآلات بصم إلكترونية، وذلك بحسب النموذج المرفق، على أن يتم إيداعه جانب مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية المكلف متابعة تنفيذ مضمون هذا التعميم.
 
ووقع رئيس الحكومة المراسيم المتعلقة بترقيات الضباط في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة.
 
وكان رئيس الحكومة استقبل سفير بريطانيا في لبنان هاميش كاول وعرض معه الاوضاع الراهنة والعلاقات بين البلدين.
 
كما استقبل سفيرة الولايات المتحدة الاميركية دوروثي شيا في زيارة وداعية لمناسبة مغادرتها لبنان.
 
واستقبل رئيس الحكومة نقيب المحامين في طرابلس سامي الحسن مع وفد من مجلس النقابة ونقباء المحامين السابقين.
بعد اللقاء قال النقيب الحسن:" قمنا بزيارة بروتوكولية لدولة الرئيس  ميقاتي، وبحثنا امورا تهم المحامين والمواطنين في لبنان، وأهمها الوضع في الجنوب. وأكد دولته انه يتابع الوضع بشكل حثيث لما فيه مصلحة لبنان والقضايا العربية، وهو لن يألو  جهدا في سبيل تحقيق الاستقرار في الجنوب ونصرة الشعب الفلسطيني.كما عرضنا أمورا نقابية وادارية ووعدنا دولة الرئيس بتحقيق المطالب وفق الامكانات المتاحة، كما بشرنا بان الاوضاع الاقتصادية تتطور باتجاه الافضل، وهناك خطط وقوانين لمصلحة المواطنين تقوم الحكومة بوضعها بالتعاون مع مجلس النواب ، وفي هذا الإطار نشكر الوزراء والنواب لسعيهم للعمل لما فيه مصلحة الشعب اللبناني وتعزيز مفهوم سيادة القانون في لبنان".
 
أضاف :"وتطرق البحث الى أمور تهم القضاء وعمل المحامين، وتعزيز الامن في قصور العدل خاصة في طرابلس، وتعزيز العمل القضائي وتفعيله اضافة الى مرسوم انشاء محكمة استئناف في عكار، كما طالبناه بالسعي لانتخاب رئيس للجمهورية لاهمية هذا المركز".

واستقبل رئيس الحكومة وفدا من نواب بيروت ضم : هاكوب ترزيان، نبيل بدر، فيصل الصايغ، عدنان طرابلسي، وضاح الصادق، محمد خواجة، ملحم خلف ، ابراهيم منيمنة، امين شري، عماد الحوت، نقولا  الصحناوي وإدكار طرابلسي. وتم البحث في مطالب خدماتية وانمائية.

وإستقبل رئيس الحكومة النائب طوني سليمان فرنجية.
 
كما استقبل النائب طه ناجي وبحث معه في الاوضاع الراهنة لا سيما أوضاع مدينة طرابلس.
 
وإجتمع  رئيس الحكومة مع المدير العام للامن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري.
 
واستقبل ميقاتي رئيس مجلس ادارة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت واطلع منه على أوضاع الشركة.
سلسلة لقاءات لميقاتي في السراي

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نجيب ميقاتي

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