توتال للطاقات ماركتينغ لبنان تجدّد شراكتها مع SIDIA وNATCO و Centradis

تُعدّ كوارتز زيوت عالية الجودة، توفّر حماية مثاليّة للمحرّك وتساعد على إطالة عمره. وبما أنّ شركات SIDIA وNATCO و Centradis ملتزمة بتقديم أفضل المنتجات والخدمات للزبائن في لبنان، وضعت ثقتها بزيوت كوارتز للمحافظة على أداء إستثنائي لسيّارات زبائنها.من جهتها، تستمرّ توتال للطاقات ماركتينغ لبنان بوضع نشاطها في سبيل بناء شراكات مماثلة لتصبح زيوت كوارتز الخيار الأفضل لأصحاب السيّارات في لبنان.إلى جميع أصحاب سيّارات بيجو وسيتروين وكيا في لبنان، تقدّم هذه الشراكة لكم الأفضل فيما يتعلّق بزيوت محرّكات سيّاراتكم للمحافظة عليها وكأنّها جديدة، حتّى بعد مرور سنين على إستخدامها.