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محليات

جعجع إستقبل السفيرة الأميركية في زيارة وداعية: لبنان كان أمام إمتحان خطر في الأسبوع الماضي

2023-12-21 | 02:49
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جعجع إستقبل السفيرة الأميركية في زيارة وداعية: لبنان كان أمام إمتحان خطر في الأسبوع الماضي
جعجع إستقبل السفيرة الأميركية في زيارة وداعية: لبنان كان أمام إمتحان خطر في الأسبوع الماضي

إستقبل رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب سفيرة الولايات المتحدة الأميركيّة لدى لبنان دوروثي شيا، في زيارة وداعية ترافقها المستشارة السياسية لدى السفارة ميغان سولر، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان والمسؤول في الجهاز مارك سعد.

جعجع الذي شكر شيا على جهودها وجهود الولايات المتحدة في دعم المؤسسات اللبنانيّة، شدّد على أن "لبنان كان أمام إمتحان خطر في الأسبوع الماضي، كاد أن يؤدي إلى إنزلاق غير محسوب النتائج، ولكن "حمدالله" نجح بعدم السقوط فيه، نتيجة جهود بُذلت داخل المجلس النيابي فجنّبته الفراغ على مستوى قيادة المؤسسة العسكرية كما أعادت الثقة بدورها الرئيسي في حماية سيادة لبنان واستقلاله".
ولفت إلى أنه "حبّذا لو  ينسحب هذا الجوّ البرلماني البنّاء على إنتخابات رئاسة الجمهوريّة وتتحول هذه الخطوة الإيجابيّة قوة دفع تعيد إلتئام المجلس النيابي بدورات مفتوحة، تسفر عن إنتخاب رئيسٍ فعليّ للبلاد يتمتّع بقدرة إعادة بث الروح في المؤسسات والأمل في نفوس اللبنانيين".
جعجع الذي تمنى لشيّا كل التوفيق في مهمتها الجديدة، أمل من الولايات المتحدة الأميركيّة الإستمرار في دعمها للبنان ومؤسساته وخاصة المؤسسات العسكرية التي يعوّل عليها بشكل أساسي في المرحلة المقبلة ".
جعجع إستقبل السفيرة الأميركية في زيارة وداعية: لبنان كان أمام إمتحان خطر في الأسبوع الماضي

محليات

سمير جعجع

دوروثي شيا

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