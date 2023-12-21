مهمة وفاقية لوزير شؤون المهجرين بين ميقاتي وسليم

وزير المهجرين عصام شرف الدين لـ #الجديد: زرت وزير الدفاع بالأمس ولمست كل الأجواء الإيجابية وتمنيت عليه بأن يكون هناك إجتماع مصالحة مع الرئيس نجيب ميقاتي المتحمّس للموضوع ولم يحدث صراخاً بمجلس الوزراء بل كان هناك نوع من العتاب