عصام شرف الدين عن لقاء المصالحة بين ميقاتي وسليم: وزير الدفاع إيجابي.. وعلى باسيل أن لا يُعطّل

عصام شرف الدين عن لقاء المصالحة بين ميقاتي وسليم: وزير الدفاع إيجابي.. وعلى باسيل أن لا يُعطّل