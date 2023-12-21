نعمة محفوض لـ #الجديد: آلاف الأساتذة على شفير الموت وأنا أدعو المدارس الكاثوليكية الى عدم سلك طريق السلبية والحلّ في الحوار لأن التعليم في خطر

نقيب المعلّمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض لـ #الجديد: ندعو المدارس الكاثوليكية الى الحوار أثناء عطلة الأعياد وأن لا أفهم الإضراب في هذا الوقت ضدّ من وهذا الموضوع يهدد المعلمين الذين لا أحد يهتم بأمورهم غير النقابة