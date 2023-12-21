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الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر لـ #الجديد: أخذنا قرار الإضراب قبل عطلة العيد لخلق الصدمة الإيجابية وجمع العائلة التربوية على طاولة الحوار
2023-12-21 | 05:02
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الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر لـ #الجديد: أخذنا قرار الإضراب قبل عطلة العيد لخلق الصدمة الإيجابية وجمع العائلة التربوية على طاولة الحوار
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