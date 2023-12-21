ياسر عودة : قرار المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى بحقي سابقة.. والحزب وإعتبره قراراً غبياً

عصام شرف الدين لـ #الجديد: وزير الدفاع متجاوب وقال انه مستعد للقاء شخصي مع الرئيس ميقاتي وهو ينتظر نتائج الإتصالات مع مرجعيته السياسية وأتمنى بأن لا يقوم النائب جبران باسيل بتعطيل الموضوع