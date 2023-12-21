قصف صاروخي مركز على مواقع جيش العدو في مزارع شبعا المحتلة

في السياق، أفاد مراسل قناة "الجزيرة" بـ "إطلاق 20 صاروخا باتجاه المواقع الإسرائيلية في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة".كما ذكرت وسائل إعلام العدو أن "الدفاعات الجوية اعترضت مسيرة أطلقت من الأراضي اللبنانية باتجاه الجليل الأعلى".