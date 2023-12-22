"الاخبار": الجرب يضرب مستشفى الحريري...عدد المصابين والمشتبه بإصابتهم أكثر من 200!

ذكرت صحيفة "الاخبار" ان عدوى الجرب تنتشر في مستشفى رفيق الحريري الجامعي بين عاملين من الطاقم التمريضي.

ونقلت الصحيفة عن مصادر من داخل المستشفى تأكيدها انتشار عدوى "الجرب" بين العاملين، وأن عدد المصابين والمشتبه بإصابتهم ممن احتكّوا بهم "وصل إلى أكثر من 200"، وأن عدّاد الإصابات "يرتفع مع تسجيل حالات مرضية بشكل شبه يومي". أما الأسوأ فهو أن العدوى انتقلت عن طريق أحد المرضى بسبب انعدام إجراءات الحماية والسلامة العامة، وعدم التزام العاملين أنفسهم بمعايير النظافة، وتعاملهم مع الحالات المرضية باستسهال. فالبديهي في حالات كهذه، أن يُعزل المرضى، وهو ما لم يحدث، لذلك "فلتت الأمور في المستشفى، واختلط الحابل بالنابل وباتت العدوى متبادلة: المرضى ينقلونها إلى الممرضين، وهؤلاء ينقلونها إلى مرضى آخرين وإلى من يحتكّون بهم خارج العمل".