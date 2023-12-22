مستشفى رفيق الحريري الحكومي : مريضان بداء الجرب خضعا للحجر وتلقيا العلاج اللازم ولا انتشار للوباء بين الموظفين في المستشفى

اصدرت ادارة مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي بيانا، توضيحا لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام اليوم حول انتشار وباء الجرب وسير الأمور الإدارية في المستشفى وقالت:" يهمنا أن نوضح بداية بأن مصلحة التمريض وإدارة المصلحة هما من الكوادر الأساسية التي تقوم عليهما المستشفى ويعملان بتفان وإنسانية في خدمة المواطنين المرضى، ولم يقصرا في ذلك في أصعب الظروف ومع انتشار اخطر الاوبئة، من جهة ثانية وبما خص مسألة الجرب نشير إلى ما يلي :

– إستقبل المستشفى منذ حوالي ١٥ يوما مريضين ظهر إحتمال إصابتهما بداء الجرب وخضعا للفحوصات اللازمة والإجراءات المتبعة لجهة الحجر وتلقوا العلاج اللازم.

– تحسبا لأي خطر انتشار وحفاظا على صحة المرضى وصحة العاملين في المستشفى، يتابع المستشفى عبر الدوائر الطبية المعنية الحالات المحتمل إصابتها بأمراض معدية أو الاوبئة والمستشفى صاحب خبرة بهذا الشأن والجميع يشهد على أسلوب الكوادر العاملة فيه بكيفية التعامل مع أخطر الاوبئة مؤخرا المتمثل بالكورونا.

– تبين من التحاليل الطبية والفحوصات التي أجريت لتاريخ صباح اليوم الجمعةعدم إصابة أي من موظفي المستشفى بداء "الجرب".

وشددت على أن "العاملين لديها في مختلف الاقسام ملتزمون إجراءات الحماية والإجراءات التي وضعتها الادارة ، بخاصة أثناء التعاطي مع المرضى، كوضع الكمامات والقفازات وغسل اليدين المتكرر" .

وختم البيان:" نأمل من وسائل الإعلام التأكد من أي خبر أو معلومة قبل نشرها، وبالأخص الأمور المتعلقة بصحة المواطن والتي قد تسيىء إلى سمعة المستشفى والعاملين فيها وكذلك تثير الهلع في نفوس المواطنين، فهل يُعقل وجود ٢٠٠ حالة جرب في مستشفى؟! لو كان الأمر كذلك لكنا في حالة انتشار وباء ربما وأكثر، وكإدارة جاهزون للتوضيح والإجابة عن أي إستفسار ونحن لم نخجل يوماً في الاعلان عن أية حالة وبائية قد تصلنا بل كنا نعلن ونرشد المواطنين ونصدر بيانات توجيهية وتوضيحية في حينه، ونطمئن المواطنين اليوم بأنه لا انتشار لوباء الجرب في مستشفى الحريري الحكومي ولا في لبنان".