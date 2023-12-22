الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

مستشفى رفيق الحريري الحكومي : مريضان بداء الجرب خضعا للحجر وتلقيا العلاج اللازم ولا انتشار للوباء بين الموظفين في المستشفى

2023-12-22 | 04:44
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مستشفى رفيق الحريري الحكومي : مريضان بداء الجرب خضعا للحجر وتلقيا العلاج اللازم ولا انتشار للوباء بين الموظفين في المستشفى
مستشفى رفيق الحريري الحكومي : مريضان بداء الجرب خضعا للحجر وتلقيا العلاج اللازم ولا انتشار للوباء بين الموظفين في المستشفى

اصدرت ادارة مستشفى رفيق الحريري الحكومي الجامعي بيانا، توضيحا لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام اليوم حول انتشار وباء الجرب وسير الأمور الإدارية في المستشفى  وقالت:" يهمنا أن نوضح بداية بأن مصلحة التمريض وإدارة المصلحة هما من الكوادر الأساسية التي تقوم عليهما المستشفى  ويعملان بتفان وإنسانية في خدمة المواطنين المرضى، ولم يقصرا في ذلك في أصعب الظروف ومع انتشار اخطر الاوبئة، من جهة ثانية وبما خص مسألة الجرب نشير إلى ما يلي :

– إستقبل المستشفى منذ حوالي ١٥ يوما مريضين ظهر إحتمال إصابتهما بداء الجرب وخضعا للفحوصات اللازمة والإجراءات المتبعة لجهة الحجر وتلقوا العلاج اللازم.

– تحسبا لأي خطر انتشار وحفاظا على صحة المرضى وصحة العاملين في المستشفى، يتابع المستشفى عبر الدوائر الطبية المعنية الحالات المحتمل إصابتها بأمراض معدية أو الاوبئة والمستشفى صاحب خبرة بهذا الشأن والجميع يشهد على أسلوب الكوادر العاملة فيه بكيفية التعامل مع أخطر الاوبئة مؤخرا المتمثل بالكورونا.
– تبين من التحاليل الطبية والفحوصات التي أجريت لتاريخ صباح اليوم الجمعةعدم إصابة أي من موظفي المستشفى بداء "الجرب".

وشددت على أن "العاملين  لديها في مختلف الاقسام  ملتزمون إجراءات الحماية والإجراءات التي وضعتها الادارة ، بخاصة أثناء التعاطي مع المرضى، كوضع الكمامات والقفازات وغسل اليدين المتكرر" .

وختم البيان:" نأمل من وسائل الإعلام التأكد من أي خبر أو معلومة قبل نشرها، وبالأخص الأمور المتعلقة بصحة المواطن والتي قد تسيىء إلى سمعة المستشفى والعاملين فيها وكذلك تثير الهلع في نفوس المواطنين، فهل يُعقل وجود ٢٠٠ حالة جرب في مستشفى؟! لو كان الأمر كذلك لكنا في حالة انتشار وباء ربما وأكثر، وكإدارة جاهزون للتوضيح والإجابة عن أي إستفسار ونحن لم نخجل يوماً في الاعلان عن أية حالة وبائية قد تصلنا بل كنا نعلن ونرشد المواطنين ونصدر بيانات توجيهية وتوضيحية في حينه، ونطمئن المواطنين اليوم بأنه لا انتشار لوباء الجرب في مستشفى الحريري الحكومي ولا في لبنان".

 

مستشفى رفيق الحريري الحكومي : مريضان بداء الجرب خضعا للحجر وتلقيا العلاج اللازم ولا انتشار للوباء بين الموظفين في المستشفى

محليات

مستشفى رفيق الحريري

داء الجرب

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نائب رئيس التيار الوطني الحر ناجي حايك لـ #الجديد : ميقاتي تأتيه الايعازات من خارج الحدود والوزير موريس سليم له تاريخ مشرف ويعرف مصلحة الوطن والجيش ولا ينفذ اجندات لأحد
ظافر ناصر لـ #الجديد : : نحن مع تطبيق القرار 1701 ولكن تطبيقه مطلوب من "اسرائيل" قبل اي أحد آخر وموقفنا واضح بضرورة التعامل مع الأمر بشكل لا يستدرجنا الى الحرب

اقرأ ايضا في محليات

وليد فياض : أطمئن اللبنانيين بأن شحنة الفيول ستصل الأسبوع المقبل
Play
08:05
Play

وليد فياض : أطمئن اللبنانيين بأن شحنة الفيول ستصل الأسبوع المقبل

وليد فياض : أطمئن اللبنانيين بأن شحنة الفيول ستصل الأسبوع المقبل

08:05

وليد فياض : أطمئن اللبنانيين بأن شحنة الفيول ستصل الأسبوع المقبل

وليد فياض : أطمئن اللبنانيين بأن شحنة الفيول ستصل الأسبوع المقبل

ما جديد ملفي الفساد في هيئة إدارة السير فرعي الدكوانة والأوزاعي؟
07:55

ما جديد ملفي الفساد في هيئة إدارة السير فرعي الدكوانة والأوزاعي؟

أصدرت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي أميرة شحرور والمستشارين جوزف تامر وهبة هاشم قرارين اتهاميين في ملفي الفساد في هيئة ادارة السير مصلحة تسجيل السيارات النافعة فرعي الدكوانة والاوزاعي.

07:55

ما جديد ملفي الفساد في هيئة إدارة السير فرعي الدكوانة والأوزاعي؟

أصدرت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي أميرة شحرور والمستشارين جوزف تامر وهبة هاشم قرارين اتهاميين في ملفي الفساد في هيئة ادارة السير مصلحة تسجيل السيارات النافعة فرعي الدكوانة والاوزاعي.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023