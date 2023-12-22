فيصل عبد الساتر : الحـر ب ليست رغبة عند الناس لكن لها أسبابها.. ووهاب لا يملك خبرة عسكرية كافية

فيصل عبد الساتر : الحـر ب ليست رغبة عند الناس لكن لها أسبابها.. ووهاب لا يملك خبرةً عسكرية كافية