الإعلام الحربي في حزب الله ينشر فيديو عن استهداف مستوطنة أفيفيم ... التفاصيل على الرابط:

#الإعلام_الحربي ينشر فيديو عن استهداف مستوطنة #أفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) pic.twitter.com/lbsbgXDxxI
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 21, 2023
#الإعلام_الحربي ينشر فيديو عن استهداف مستوطنة #أفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) pic.twitter.com/lbsbgXDxxI
صدر عن حزب الله البيان التالي:
أصدرت الهيئة الاتهامية في جبل لبنان برئاسة القاضي أميرة شحرور والمستشارين جوزف تامر وهبة هاشم قرارين اتهاميين في ملفي الفساد في هيئة ادارة السير مصلحة تسجيل السيارات النافعة فرعي الدكوانة والاوزاعي.
صدر عن حزب الله البيان التالي: