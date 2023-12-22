حزب الله : استهدفنا مركز ‏تحكّم وسيطرة عند النقطة 430 مقابل بلدة كفركلا بالأسلحة المناسبة وحققنا فيها إصابات مباشرة

البطريرك الراعي امام وزير الدفاع موريس سليم في بكركي: المنطقة تغلي ونحن بلا رأس وفي الديمان لدينا ارزة كبيرة اصابتها صاعقة فانكسر رأسها ويحاول كل غصن فيها ان يكون هو الرأس وهكذا نحن في لبنان فكيف نحمي وطننا؟