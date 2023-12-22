قبل التصويت على قرار مجلس الأمن... إسرائيل تشير إلى إجراء بشأن عمليتها العسكرية في القطاع

وأمر جيش العدو الإسرائيلي، الجمعة، سكان مخيم البريج للاجئين في دير البلح وعدة مناطق أخرى بوسط غزة بالانتقال إلى ملاجئ من أجل سلامتهم، مما يشير إلى تركيز جديد للهجوم البري.

وقد ركز التوغل العسكري حتى الآن إلى حد كبير، على شمال غزة وأجزاء من الجانب الجنوبي من القطاع.