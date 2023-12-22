قبل التصويت على قرار مجلس الأمن... إسرائيل تشير إلى إجراء بشأن عمليتها العسكرية في القطاع
أشار العدو الإسرائيلي، الجمعة، إلى أنها توسع عمليتها العسكرية في غزة، بينما قالت الولايات المتحدة إنها مستعدة لدعم مشروع قرار بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يدعو إلى تعليق القتال وزيادة المساعدات للقطاع المحاصر.
وأمر جيش العدو الإسرائيلي، الجمعة، سكان مخيم البريج للاجئين في دير البلح وعدة مناطق أخرى بوسط غزة بالانتقال إلى ملاجئ من أجل سلامتهم، مما يشير إلى تركيز جديد للهجوم البري.
وقد ركز التوغل العسكري حتى الآن إلى حد كبير، على شمال غزة وأجزاء من الجانب الجنوبي من القطاع.