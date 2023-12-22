بالفيديو - مستوى المياه أغرق أكبر أليات #الدفاع_المدني إرتفاعاً في #الكرنتينا pic.twitter.com/nSiUCxpbW7
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 22, 2023
بالفيديو - مستوى المياه أغرق أكبر أليات #الدفاع_المدني إرتفاعاً في #الكرنتينا pic.twitter.com/nSiUCxpbW7
قال النائب ميشال الدويهي، عبر منصة "إكس"، إن "لبنان ليس بحاجة فقط لقذائف ووحشية العدو الاسرائيلي كي يُدمر، فساد وسرقة وسمسارات منظومة الحكم تكفلت بتدمير لبنان وحياة اللبنانيين وكلّ البنى التحتيّة".
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