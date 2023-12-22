بالفيديو - مستوى المياه أغرق أكبر أليات الدفاع المدني إرتفاعاً في الكرنتينا

علي حمية: وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال علي حمية لـ #الجديد: لم تقم وزارة الطاقة أو أي جهة ثانية بتصحيح مجرى نهر بيروت ما أدى الى المشهد الذي حصل