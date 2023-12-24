الراعي: حياد لبنان من صميم هويّته وامتداد الحـ رب الى الجنوب يأتي خلافًا للقرار 1701
دان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظته خلال قداس الاحد في بكركي "الحرب والإبادية الوحشية الدائرة في غزة"، رافضاً "امتدادها الى القرى الجنوبية، ولبنان ليس أرض حرب بل أرض حوار وسلام، ونقول كفانا حرباً".
واعتبر الراعي أنّ "امتداد الحرب الى جنوب لبنان يأتي خلافًا للقرار 1701، ومن الضروري عودة لبنان إلى حياده كمدافعٍ بالديبلوماسية عن أي حقوق ضائعة".
وأضاف الراعي : "حياد لبنان ليس أمراً جديداً بل هو من صميم هويّته منذ العام 1860، وهو حياد سياسيّ حيث لا يُحارِب ولا يحارَب،"، لافتاً إلى أنّ "إعلان بعبدا أكد حياد لبنان واعتمده مجلس الأمن من بين وثائقه وطالب بتطبيقه نصّاً وروحاً".