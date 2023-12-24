الراعي: حياد لبنان من صميم هويّته وامتداد الحـ رب الى الجنوب يأتي خلافًا للقرار 1701

واعتبر الراعي أنّ "امتداد الحرب الى جنوب لبنان يأتي خلافًا للقرار 1701، ومن الضروري عودة لبنان إلى حياده كمدافعٍ بالديبلوماسية عن أي حقوق ضائعة".

وأضاف الراعي : "حياد لبنان ليس أمراً جديداً بل هو من صميم هويّته منذ العام 1860، وهو حياد سياسيّ حيث لا يُحارِب ولا يحارَب،"، لافتاً إلى أنّ "إعلان بعبدا أكد حياد لبنان واعتمده مجلس الأمن من بين وثائقه وطالب بتطبيقه نصّاً وروحاً".