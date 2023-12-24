الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

الراعي: حياد لبنان من صميم هويّته وامتداد الحـ رب الى الجنوب يأتي خلافًا للقرار 1701

2023-12-24 | 05:16
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
الراعي: حياد لبنان من صميم هويّته وامتداد الحـ رب الى الجنوب يأتي خلافًا للقرار 1701
الراعي: حياد لبنان من صميم هويّته وامتداد الحـ رب الى الجنوب يأتي خلافًا للقرار 1701

دان البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظته خلال قداس الاحد في بكركي "الحرب والإبادية الوحشية الدائرة في غزة"، رافضاً "امتدادها الى القرى الجنوبية، ولبنان ليس أرض حرب بل أرض حوار وسلام، ونقول كفانا حرباً".

واعتبر الراعي أنّ "امتداد الحرب الى جنوب لبنان يأتي خلافًا للقرار 1701، ومن الضروري عودة لبنان إلى حياده كمدافعٍ بالديبلوماسية عن أي حقوق ضائعة".

وأضاف الراعي : "حياد لبنان ليس أمراً جديداً بل هو من صميم هويّته منذ العام 1860، وهو حياد سياسيّ حيث لا يُحارِب ولا يحارَب،"، لافتاً إلى أنّ "إعلان بعبدا أكد حياد لبنان واعتمده مجلس الأمن من بين وثائقه وطالب بتطبيقه نصّاً وروحاً".

الراعي: حياد لبنان من صميم هويّته وامتداد الحـ رب الى الجنوب يأتي خلافًا للقرار 1701

محليات

بكركي

البطريرك الراعي

1701

حياد لبنان

العودة الى الأعلى
Aljadeed
#الجديد تواكب آخر التطورات الميدانية عند الحدود الجنوبية مع فلسطين المحتلة ... لمتابعة البث المباشر:
وهاب لنواف الموسوي : لا تعتقد بأنك وغيرك تتحكم بمصير الناس

اقرأ ايضا في محليات

قوى الامن: توقيف احد افراد عصابة تقوم باستئجار سيارات بطرق احتيالية وسرقتها
06:47

قوى الامن: توقيف احد افراد عصابة تقوم باستئجار سيارات بطرق احتيالية وسرقتها

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انه "في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليّات السلب والسرقة في مختلف المناطق اللبنانيّة، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة جرائم السرقات الدوليّة في وحدة الشرطة القضائيّة حول قيام مجهولين باستئجار سيّارات من شركات ومكاتب تأجير ضمن محافظَتَيْ بيروت وجبل لبنان مُستخدمين بطاقات هويّة مزوّرة، ثمّ يسرقون هذه السيّارات ويهرّبونها لاحقًا إلى خارج الأراضي اللبنانيّة، وأعطيت الأوامر لدوريّات المكتب للقيام بالاستقصاءات والتحريّات لتحديد هويّة الفاعلين وتوقيفهم".

06:47

قوى الامن: توقيف احد افراد عصابة تقوم باستئجار سيارات بطرق احتيالية وسرقتها

اعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي انه "في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليّات السلب والسرقة في مختلف المناطق اللبنانيّة، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة جرائم السرقات الدوليّة في وحدة الشرطة القضائيّة حول قيام مجهولين باستئجار سيّارات من شركات ومكاتب تأجير ضمن محافظَتَيْ بيروت وجبل لبنان مُستخدمين بطاقات هويّة مزوّرة، ثمّ يسرقون هذه السيّارات ويهرّبونها لاحقًا إلى خارج الأراضي اللبنانيّة، وأعطيت الأوامر لدوريّات المكتب للقيام بالاستقصاءات والتحريّات لتحديد هويّة الفاعلين وتوقيفهم".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023