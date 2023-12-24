بالفيديو - حريق كبير يلتهم شقة سكنية في منطقة الشياح

وعلى الإثر، هرعت فرق الدفاع المدني الى المكان للسيطرة على الحريق.
بالفيديو - إندلاع حريق كبير داخل شقة سكنية في منطقة #الشياح وفرق #الدفاع_المدني تهرع الى المكان pic.twitter.com/ABQ0l4FHI0
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 24, 2023
بالفيديو - إندلاع حريق كبير داخل شقة سكنية في منطقة #الشياح وفرق #الدفاع_المدني تهرع الى المكان pic.twitter.com/ABQ0l4FHI0
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) December 24, 2023
بالفيديو - إندلاع حريق كبير داخل شقة سكنية في منطقة #الشياح وفرق #الدفاع_المدني تهرع الى المكان pic.twitter.com/ABQ0l4FHI0
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن "الحريق الكبير في الشياح والصوت الذي سمع ناجم عن إنفجار قارورة غاز".