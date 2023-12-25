حزب الله : استهدفنا عند الساعة 10:35 من صباح اليوم انتشاراً لجنود العدو في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة

حزب الله : استهدفنا عند الساعة 10:35 من صباح اليوم انتشاراً لجنود العدو في محيط ثكنة ميتات بالأسلحة المناسبة