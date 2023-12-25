حزب الله نعى الشهيد عباس حسن هزيمة من بلدة ميس الجبل

اصدر حزب الله بياناً جاء فيه : "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد عباس حسن هزيمة "حيدر" من بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس."



