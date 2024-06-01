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محليات

ماذا في اسرار الصحف؟

2024-06-01 | 00:48
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ماذا في اسرار الصحف؟
ماذا في اسرار الصحف؟

اللواء

تبيَّن لجمعيات المودعين أن المفاوضات التي ما تزال معلقة بين الحكومة وصندوق النقد الدولي تطرقت إلى تفاهم على حصول «هاركات» على أموال المودعين!

اللواء

اكتفى الوسيط الفرنسي بإبقاء خيوط تواصل مع «بعض الأصدقاء» لمتابعة الوضع الرئاسي في خبوته وحركته.

تفيد تقارير غربية أن المشاهد في بعض القرى الجنوبية الأمامية، تشبه في الدمار الذي تعرضت له الدمار الذي يصيب مخيمات ومدن غزة.

 

الجمهورية

لاحظت أوساط سياسية أن ملف اللجوء السوري تحرك بسبب التوافق اللبناني وأن الملف الرئاسي لن يتحرك بغياب هذا التوافق.

إستبعدت مصادر دبلوماسية إنعقاد مؤتمر في الخارج لحل الأزمة الرئاسية في غياب مؤشرات للحل

وضع ديبلوماسي عربي التطبيع مع دولة عربية في السياق الإقليمي لا اللبناني.

 

نداء الوطن

عُلم أنّ أزمة الحجّ التي كانت تواجه 2700 حاج لبناني، عولجت بمعظمها بعدما استجابت السلطات السعودية لمطلب شركة «طيران الشرق الأوسط» بتسيير رحلات من 7 إلى 10 حزيران المقبل لتأمين وصول هؤلاء.

يتردّد أنّ نقاشات الموفد الفرنسي جان إيف لودريان مع القوى السياسية لم تقتصر على الملف الرئاسي وإنما تناولت أيضاً الوضع في الجنوب والورقة الفرنسية بهذا الخصوص.

يبدي مرجع كبير في الدولة اهتمامه بوضع نواب على خلاف مع تكتّلهم النيابي.

 

الأنباء

اقتراحات مالية غير واضحة تعمّق أزمة شريحة واسعة متضررة بدلاً من إيجاد حلول جذرية لهم.

سجال عقيم على خط قطاع مأزوم فيما المطلوب هو المبادرة لإيجاد حلول مستدامة.

ماذا في اسرار الصحف؟

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وجه رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي كلمة لمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لاستشهاد الرئيس رشيد كرامي، من مكتبه في طرابلس.

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كرامي في الذكرى 37 لاستشهاد رشيد كرامي: نحن طلاب عدالة لا طلاب انتقام ... ورفض الحوار هو رفض للجوهر الميثاقي الذي يجمع اللبنانيين

وجه رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي كلمة لمناسبة الذكرى السابعة والثلاثين لاستشهاد الرئيس رشيد كرامي، من مكتبه في طرابلس.

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