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محليات

أول تعليق من حزب الله على إغتيال كبار قادة الحرس الثوري الإيراني

2023-12-25 | 14:16
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أول تعليق من حزب الله على إغتيال كبار قادة الحرس الثوري الإيراني
أول تعليق من حزب الله على إغتيال كبار قادة الحرس الثوري الإيراني

أصدر حزب الله بياناً جاء فيه :

"قد ارتكب العدو الصهيوني بعد ظهر اليوم الإثنين 25-12-2023 جريمةً جديدة تُضاف إلى سجلّ جرائمه ‌‏واعتداءاته وهي جريمة اغتيال الأخ العزيز العميد السيد رضي الموسوي في سوريا والذي كان يعمل مستشارًا ‌‏عسكريًا هناك، وإنّنا ‏نعتبر هذا الاغتيال اعتداءً صارخًا ووقحًا وتجاوزًا للحدود".‏

وأضاف البيان: لقد كان الشهيد السعيد السيد رضي الموسوي من خيرة ‏الأخوة الذين عملوا على دعم المقاومة الإسلامية في لبنان ‏لعشرات السنوات من عمره الشريف متفانيا في خدمة المقاومة ومجاهديها وهو رفيق السلاح والدرب للقائد الشهيد ‏الفريق الحاج قاسم سليماني رحمهما ‏الله تعالى. ‏

كما اردف بيان حزب الله: "إنّنا نتقدم بالعزاء إلى سماحة القائد الإمام السيد علي الخامنئي دام ظله الشريف وقيادة الحرس الثوري ‏الإسلامي ‏في إيران وعائلة الشهيد الكريمة وعموم الشعب الإيراني المضحّي والشريف، ونسأل الله تعالى أن ‏يُلحقه بالشهداء ‏الأبرار الذين سبقوه على طريق المقاومة والجهاد والعطاء".‏ 
أول تعليق من حزب الله على إغتيال كبار قادة الحرس الثوري الإيراني

محليات

حزب الله

الحرس الثوري الإيراني

رضى موسوي

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