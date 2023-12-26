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محليات

بري تابع الأوضاع العامة وشؤوناً إنمائية ومطلبية وبيئية خلال لقائه النائبين عمار وعلامة وضرغام

2023-12-26 | 07:37
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بري تابع الأوضاع العامة وشؤوناً إنمائية ومطلبية وبيئية خلال لقائه النائبين عمار وعلامة وضرغام
بري تابع الأوضاع العامة وشؤوناً إنمائية ومطلبية وبيئية خلال لقائه النائبين عمار وعلامة وضرغام

استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة عضوي كتلتي التنمية وتحرير النيابية والوفاء للمقاومة النائبين فادي علامة وعلي عمار ورئيس إتحاد بلديات الضاحية الجنوبية محمد ضرغام بحضور مسؤول مكتب الشؤون البلدية والاختيارية المركزي في حركة أمل بسام طليس ومسؤول العمل البلدي المركزي في حزب الله محمد بشير ، حيث تناول اللقاء عرض للاوضاع العامة وشؤوناً مطلبية وإنمائية لا سيما ملف مطمر الكوستا برافا الذي وصل سقفه الى الأعلى في الإستيعاب وملف نهر الغدير.

وبعد اللقاء تحدث النائب علي عمار: تشرفنا بلقاء دولة الرئيس للاضطلاع منه على على الظروف التي تحيط بنا على كافة الصعد السياسية والإجتماعية والإقتصادية وغير ذلك، واضاف: كما نعهده دولة الرئيس بنظرته الثاقبة للأمور وأفقه الواسع وضعنا بالاجواء التي تملي على كل جميع البنانيين تضافر الجهود وتكاتف الايدي من أجل معالجة أزماتهم وقضاياهم وكانت مناسبة أيضاً وهي الأساس في اللقاء هي أزمة يتعرض لها البلد ازمة مطمر النفايات التي بلغت حداً لا نستطيع معه الأمر الإستمرار في عنق هذه الأزمة وفي عنق هذه الزجاجة، ولذلك كان الحديث مع دولة الرئيس لضرورة أن يتدخل مع المعنيين ومع مع الوزراء المختصين ومع مجلس الإنماء والإعمار من أجل إيلاء هذه القضية الأهمية المناسبة من أجل معالجتها ، وبطبيعة الحال أجرى دولة الرئيس الإتصالات اللازمة مع المصرف المركزي الذي وعد بتأمين الأموال المرصودة لهذه الغاية في الوقت المناسب والسريع.
النائب فادي علامة: اللقاء اليوم مع دولة الرئيس كان إستكمالاً لمعالجة موضوع أساسي بيئي وحيوي يعني كل مواطن ويؤثر على صحة كل مواطن وبالرغم من الظروف الصعبة التي نمر بها إعتبرناه أولوية وكذلك الرئيس بري من أجل المتابعة وكما تفضل الزميل النائب علي عمار أزمة الكوستا برافا وصلت الى مكان صعب جداً تنذر  بأزمة بيئية في البلد نحن بغنى عنها ودرسنا مع دولة الرئيس الأفكار التي يمكن ان تساعدنا للوصول الى حل مستدام وهذا ما شدد عليه الرئيس بري، فضلاً عن الإطار الذي يمكن ان نتابعه لتأمين التمويل اللازم سواء عبر قروض أو مساعدات واتفقنا على خارطة طريق واليات للوصول الى حل بأسرع وقت.
بري تابع الأوضاع العامة وشؤوناً إنمائية ومطلبية وبيئية خلال لقائه النائبين عمار وعلامة وضرغام

محليات

نبيه بري

فادي علامة

علي عمار

محمد ضرغام

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