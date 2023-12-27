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2023-12-27 | 03:44
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مراسل الجديد: تحليق مكثف للطيران الحربي الإسرائيلي على علو منخفض في أجواء الجنوب
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