الراعي يترأس اجتماعًا تربويًا في حضور الحلبي





يترأس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي في هذه الأثناء في بكركي، اجتماعا تربويا حول القانون المقر بتاريخ ١٥ كانون الاول ٢٠٢٣ بمشاركة وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال القاضي الدكتور عباس الحلبي، النائب سليم الصايغ عن لجنة التربية النيابية، المدير العام لوزارة التربية عماد الاشقر، رئيس اللجنة الاسقفية للمدارس الكاثوليكية المطران حنا رحمة على رأس وفد من اللجنة، الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر على رأس وفد من الهيئة التنفيذية، نقيب المعلمين نعمه محفوض واعضاء مجلس النقابة، اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، اتحاد لجان الاهل ، الاب بطرس عازار عن صندوق التعويضات ، وممثلين عن هيئة القضايا والمدققين في الامانة العامة للمدارس الكاثوليكية.

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