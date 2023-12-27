توقيف المواطن و.ب لإقدامه على إحراق شجرة الميلاد في منطقة الزاهرية – طرابلس بواسطة قنبلة مولوتوف



بتاريخ ٢٦ /١٢ /٢٠٢٣، أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (و.ب.) لإقدامه على إحراق شجرة الميلاد في منطقة الزاهرية – طرابلس بتاريخ ٢٤ /١٢ /٢٠٢٣ بواسطة قنبلة مولوتوف.

بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.