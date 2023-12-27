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2023-12-27 | 04:41
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أمير السر العام في الحزب التقدمي الإشتراكي ظافر ناصر لـ الجديد: بما يتعلق بترشيح سليمان فرنجية موقفنا لا يتعلق بشخصه بل نأخذ بالحسبان ان اي ترشيح لرئاسة الجمهورية يجب ان خذ تأييد طرف او 2 من المسيحيين
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