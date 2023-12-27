الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

وفاة المعاون التنفيذي لنصرالله بعد صراع مع المرض

2023-12-27 | 07:36
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
وفاة المعاون التنفيذي لنصرالله بعد صراع مع المرض
وفاة المعاون التنفيذي لنصرالله بعد صراع مع المرض

أصدر حزب الله البيان التالي: ‏

بعد عمر زاخر بالجهاد والصبر والتضحيات انتقلَ النائب السابق المعاون التنفيذي للأمين العام ‌‏لحزب الله الحاج محمد ياغي إلى رحمته تعالى بعد معاناةٍ طويلةٍ مع المرض.‏

لقد كان الحاج ياغي من الرعيل الأول لحزب الله ورفيقًا لسيد شهداء ‏المقاومة الإسلامية السيد عباس ‏الموسوي على خط الجهاد والمقاومة ومواجهة الظلم والحرمان ‏لاسيما في البقاع العزيز.‏

تحمّل الحاج محمد ياغي مسؤوليات قيادية وتنظيمية عدة في حزب الله وشارك في الندوة البرلمانية ‌‏اللبنانية لدورتين، وقدم أنموذجاً صالحاً في خدمة الناس وكان مثالًا في الأخلاق والتواضع والتفاني ‌‏في معالجة قضايا المستضعفين ونصرتهم والوقوف إلى جانبهم.‏

إنّنا إذ نُعرب عن بالغِ الحزن والأسى لفقد هذا الأخ المجاهد والعزيز، ندعو للمشاركة في موكب ‌‏التشييع الذي سينطلق عند الساعة الواحدة من بعد ظهر غد الخميس من أمام حسينية الإمام ‌‏الخميني في بعلبك.‏
 
وفاة المعاون التنفيذي لنصرالله بعد صراع مع المرض

محليات

الحزب

وفاة

وفاى

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد: غارات من الطيران الحربي الاسرائيلي على جبل بلاط
تطورات ميدانية جنوب لبنان..ماذا في التفاصيل؟

اقرأ ايضا في محليات

مارتين نجم : أبلغنا فرنجية رفضنا ترشحه لرئاسة الجمهورية..ولا يمثلنا في الاصلاح
Play
09:40
Play

مارتين نجم : أبلغنا فرنجية رفضنا ترشحه لرئاسة الجمهورية..ولا يمثلنا في الاصلاح

مارتين نجم : أبلغنا فرنجية رفضنا ترشحه لرئاسة الجمهورية..ولا يمثلنا في الاصلاح

09:40

مارتين نجم : أبلغنا فرنجية رفضنا ترشحه لرئاسة الجمهورية..ولا يمثلنا في الاصلاح

مارتين نجم : أبلغنا فرنجية رفضنا ترشحه لرئاسة الجمهورية..ولا يمثلنا في الاصلاح

اللواء البيسري استقبل السفيرة الاميركية في زيارة وداعية
09:37

اللواء البيسري استقبل السفيرة الاميركية في زيارة وداعية

استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامها الدبلوماسية في لبنان، وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة وتطورات الوضع في الجنوب.

09:37

اللواء البيسري استقبل السفيرة الاميركية في زيارة وداعية

استقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا في زيارة وداعية بعد انتهاء مهامها الدبلوماسية في لبنان، وتم خلال اللقاء البحث في الأوضاع العامة وتطورات الوضع في الجنوب.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023