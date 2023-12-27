وفاة المعاون التنفيذي لنصرالله بعد صراع مع المرض

بعد عمر زاخر بالجهاد والصبر والتضحيات انتقلَ النائب السابق المعاون التنفيذي للأمين العام لحزب الله الحاج محمد ياغي إلى رحمته تعالى بعد معاناةٍ طويلةٍ مع المرض.
لقد كان الحاج ياغي من الرعيل الأول لحزب الله ورفيقًا لسيد شهداء المقاومة الإسلامية السيد عباس الموسوي على خط الجهاد والمقاومة ومواجهة الظلم والحرمان لاسيما في البقاع العزيز.
تحمّل الحاج محمد ياغي مسؤوليات قيادية وتنظيمية عدة في حزب الله وشارك في الندوة البرلمانية اللبنانية لدورتين، وقدم أنموذجاً صالحاً في خدمة الناس وكان مثالًا في الأخلاق والتواضع والتفاني في معالجة قضايا المستضعفين ونصرتهم والوقوف إلى جانبهم.
إنّنا إذ نُعرب عن بالغِ الحزن والأسى لفقد هذا الأخ المجاهد والعزيز، ندعو للمشاركة في موكب التشييع الذي سينطلق عند الساعة الواحدة من بعد ظهر غد الخميس من أمام حسينية الإمام الخميني في بعلبك.