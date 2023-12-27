وفاة المعاون التنفيذي لنصرالله بعد صراع مع المرض

بعد عمر زاخر بالجهاد والصبر والتضحيات انتقلَ النائب السابق المعاون التنفيذي للأمين العام ‌‏لحزب الله الحاج محمد ياغي إلى رحمته تعالى بعد معاناةٍ طويلةٍ مع المرض.‏لقد كان الحاج ياغي من الرعيل الأول لحزب الله ورفيقًا لسيد شهداء ‏المقاومة الإسلامية السيد عباس ‏الموسوي على خط الجهاد والمقاومة ومواجهة الظلم والحرمان ‏لاسيما في البقاع العزيز.‏تحمّل الحاج محمد ياغي مسؤوليات قيادية وتنظيمية عدة في حزب الله وشارك في الندوة البرلمانية ‌‏اللبنانية لدورتين، وقدم أنموذجاً صالحاً في خدمة الناس وكان مثالًا في الأخلاق والتواضع والتفاني ‌‏في معالجة قضايا المستضعفين ونصرتهم والوقوف إلى جانبهم.‏إنّنا إذ نُعرب عن بالغِ الحزن والأسى لفقد هذا الأخ المجاهد والعزيز، ندعو للمشاركة في موكب ‌‏التشييع الذي سينطلق عند الساعة الواحدة من بعد ظهر غد الخميس من أمام حسينية الإمام ‌‏الخميني في بعلبك.‏