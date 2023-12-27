الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

معلومات الجديد عن مستجدات التحقيقات في ملف وزارة التربية

2023-12-27 | 15:31
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
معلومات الجديد عن مستجدات التحقيقات في ملف وزارة التربية
معلومات الجديد عن مستجدات التحقيقات في ملف وزارة التربية

منذ شهرين وحتى اللحظة يستمر التحقيق في ملف تقاضي رشاوى مالية لقاء معادلة شهادات طلاب وعلى الأخص الطلاب العراقيين.

 وفيما يتعلق بهذا الملف، أفادت معلومات الجديد أنه وحتى اللحظة تبيّن أن هناك شبكة تساعد المزوّرين من داخل وزارة التربية وشبكة مزوّرين من خارج الوزارة مؤلفة من سمسارة معقبي معاملات عدد من مندوبي الجامعات ووصل عدد الموقوفين الى ٢٠ من خارج الوزارة.    

أما داخل وزارة التربية

آخر الموقوفين اليوم هي رئيسة دائرة الامتحانات وأمينة سر المعادلات أمل شعبان التي أصدر مذكرة توقيف بحقها المدعي العام المالي علي ابراهيم بعد استدعائها للتحقيق معها بعد ظهر اليوم.

وأفادت معلومات الجديد الى أن أحد الموقوفين ذكرت أن شعبان تلقّت اموالا لتسريع المعاملات.  

كما أوقف كل من أمين سر المعادلات سابقا والكولوكيوم عبد المولى شهاب الدّين، وأمينة سر المصادقات سحر جعفر، واميّة العالي، في حين أوقف أيضاً أنطوني ورودي باسيم.

معلومات الجديد عن مستجدات التحقيقات في ملف وزارة التربية

محليات

وزارة التربية اللبنانية

أمل شعبان

دائرة الامتحانات

الطلاب العراقيين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
حزب الله: استهدفنا ‏تموضعًا قياديًا مستحدثًا للعدو الإسرائيلي في محيط الموقع البحري بالأسلحة المناسبة
مراسل الجديد: قصف مدفعي على أطراف بلدة الناقورة بالتزامن مع انفجار صواريخ اعتراضية في أجواء البلدة

اقرأ ايضا في محليات

جنبلاط إستقبل شيا في زيارة وداعية
02:29

جنبلاط إستقبل شيا في زيارة وداعية

إستقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا، في زيارة وداعية، في حضور السيدة نورا جنبلاط والنائب مروان حمادة.

02:29

جنبلاط إستقبل شيا في زيارة وداعية

إستقبل الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في كليمنصو، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دوروثي شيا، في زيارة وداعية، في حضور السيدة نورا جنبلاط والنائب مروان حمادة.

بدء إزالة التعديات من قبل بلديتي بيروت والغبيري بإشراف وزير الداخلية
02:19

بدء إزالة التعديات من قبل بلديتي بيروت والغبيري بإشراف وزير الداخلية

بدء إزالة التعديات من قبل بلديتي بيروت والغبيري بإشراف وزير الداخلية

02:19

بدء إزالة التعديات من قبل بلديتي بيروت والغبيري بإشراف وزير الداخلية

بدء إزالة التعديات من قبل بلديتي بيروت والغبيري بإشراف وزير الداخلية

العدوان الإسرائيلي يستمرّ على الحدود الجنوبية
01:38

العدوان الإسرائيلي يستمرّ على الحدود الجنوبية

حلق الطيران الاستطلاعي المعادي طيلة الليل الفائت، وحتى ساعات الصباح الأولى، فوق منطقة صور والساحل البحري وفوق الخط الازرق المتاخم للحدود مع فلسطين المحتلة، مترافقا مع اطلاق القنابل المضيئة.

01:38

العدوان الإسرائيلي يستمرّ على الحدود الجنوبية

حلق الطيران الاستطلاعي المعادي طيلة الليل الفائت، وحتى ساعات الصباح الأولى، فوق منطقة صور والساحل البحري وفوق الخط الازرق المتاخم للحدود مع فلسطين المحتلة، مترافقا مع اطلاق القنابل المضيئة.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023