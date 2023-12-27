معلومات الجديد عن مستجدات التحقيقات في ملف وزارة التربية

وفيما يتعلق بهذا الملف، أفادت معلومات الجديد أنه وحتى اللحظة تبيّن أن هناك شبكة تساعد المزوّرين من داخل وزارة التربية وشبكة مزوّرين من خارج الوزارة مؤلفة من سمسارة معقبي معاملات عدد من مندوبي الجامعات ووصل عدد الموقوفين الى ٢٠ من خارج الوزارة.

أما داخل وزارة التربية:

آخر الموقوفين اليوم هي رئيسة دائرة الامتحانات وأمينة سر المعادلات أمل شعبان التي أصدر مذكرة توقيف بحقها المدعي العام المالي علي ابراهيم بعد استدعائها للتحقيق معها بعد ظهر اليوم.

وأفادت معلومات الجديد الى أن أحد الموقوفين ذكرت أن شعبان تلقّت اموالا لتسريع المعاملات.

كما أوقف كل من أمين سر المعادلات سابقا والكولوكيوم عبد المولى شهاب الدّين، وأمينة سر المصادقات سحر جعفر، واميّة العالي، في حين أوقف أيضاً أنطوني ورودي باسيم..