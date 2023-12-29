بعد فقدانه .. العثور على جثة السائح العراقي مدفونة في خراج بلدة بقعتوتة - كسروان

بعد عملية بحث قامت بها القوى الامنية وعلى أثر التحقيقات التي اجرتها مفرزة المباحث المركزية الجنائية في الشرطة القضائية عثر امس على جثة العراقي أزاد أحمد حسن مدفونة في خراج بلدة بقعتوتة في كسروان .

وكان ازاد أحمد حسن حضر الى لبنان في الرابع من الشهر الحالي آتياً من دبي حيث تم استدراجه من قبل شخص عراقي كان برفقته، وقد فقد لحظة دخوله مطار بيروت .

وافادت المعلومات ان تحقيقات المباحث المركزية بينت تورط سبعة اشخاص في جريمة القتل وهم اربعة عراقيين وتركيين وشخص لبناني سطرت بحقهم بلاغات انتربول الى تركيا والعراق .

والتحقيقات مستمرة بإشراف المحامي العام التمييزي القاضي صبوح سليمان.