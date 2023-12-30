بالفيديو - إحراق شجرة الميلاد في ساحة كنيسة مار جاورجيوس في الميناء
أقدم مجهولون، فجراً، على إلقاء مادة البنزين على شجرة الميلاد في ساحة كنيسة مارجاورجيوس في مدينة الميناء، ما أدى إلى احتراقها بشكل كامل، وحضرت عناصر الأجهزة الأمنية والعسكرية.
على الفور بدأت التحقيقات لمعرفة الفاعلين، وأكدت هذه الأجهزة ان كاميرات المراقبة التقطت الفاعل.
واستنكرت القيادات السياسية والدينية والمجتمع المدني والاهلي هذا العمل واصفة اياه بالجبان والمشبوه.
إشارة الى ان الاجهزة العسكرية، اوقفت الفاعلين الذين احرقوا منذ اسبوع شجرة الميلاد في طرابلس.