بالفيديو - إحراق شجرة الميلاد في ساحة كنيسة مار جاورجيوس في الميناء

أقدم مجهولون، فجراً، على إلقاء مادة البنزين على شجرة الميلاد في ساحة كنيسة مارجاورجيوس في مدينة الميناء، ما أدى إلى احتراقها بشكل كامل، وحضرت عناصر الأجهزة الأمنية والعسكرية.