الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023

محليات

بالفيديو - إحراق شجرة الميلاد في ساحة كنيسة مار جاورجيوس في الميناء

2023-12-30 | 01:47
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بالفيديو - إحراق شجرة الميلاد في ساحة كنيسة مار جاورجيوس في الميناء
بالفيديو - إحراق شجرة الميلاد في ساحة كنيسة مار جاورجيوس في الميناء

أقدم مجهولون، فجراً، على إلقاء مادة البنزين على شجرة الميلاد في ساحة كنيسة مارجاورجيوس في مدينة الميناء، ما أدى إلى احتراقها بشكل كامل، وحضرت عناصر الأجهزة الأمنية والعسكرية.

على الفور بدأت التحقيقات لمعرفة الفاعلين، وأكدت هذه الأجهزة ان كاميرات المراقبة التقطت الفاعل.
واستنكرت القيادات السياسية والدينية والمجتمع المدني والاهلي هذا العمل واصفة اياه بالجبان والمشبوه.
إشارة الى ان الاجهزة العسكرية، اوقفت الفاعلين الذين احرقوا منذ اسبوع شجرة الميلاد في طرابلس.
 
 
 
 
 
 
بالفيديو - إحراق شجرة الميلاد في ساحة كنيسة مار جاورجيوس في الميناء

محليات

شجرة الميلاد

الميناء

طرابلس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الجيش يواصل إجراءات حفظ الأمن في فترة الأعياد وينفذ عمليات دهم في مختلف المناطق اللبنانية
الإحتلال صعّد من إعتداءاته على القطاع الغربي.. وطيرانه الإستطلاعي إستمر بالتحليق ليلاً

اقرأ ايضا في محليات

ربيع الهبر واصفاً العام المقبل: الـ 2024 سنة المخاطر الكبرى
Play
05:23
Play

ربيع الهبر واصفاً العام المقبل: الـ 2024 سنة المخاطر الكبرى

ربيع الهبر واصفاً العام المقبل: الـ 2024 سنة المخاطر الكبرى

05:23

ربيع الهبر واصفاً العام المقبل: الـ 2024 سنة المخاطر الكبرى

ربيع الهبر واصفاً العام المقبل: الـ 2024 سنة المخاطر الكبرى

قصف مدفعي طال وادي حامول - الناقورة.. وإستهداف سيارة مدنية على طريق عام عيتا الشعب
05:17

قصف مدفعي طال وادي حامول - الناقورة.. وإستهداف سيارة مدنية على طريق عام عيتا الشعب

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن "مسيرة استهدفت سيارة مدنية على طريق عام عيتا الشعب، ولم يفد عن اصابات".

05:17

قصف مدفعي طال وادي حامول - الناقورة.. وإستهداف سيارة مدنية على طريق عام عيتا الشعب

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن "مسيرة استهدفت سيارة مدنية على طريق عام عيتا الشعب، ولم يفد عن اصابات".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023