الإحتلال صعّد من إعتداءاته على القطاع الغربي.. وطيرانه الإستطلاعي إستمر بالتحليق ليلاً
أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن العدو الإسرائيلي صعد الليل الفائت من اعتداءاته على القطاع الغربي فقصفت مدفعيته الثقيلة اطراف بلدات شيحين، الجبين، ام التوت البستان، جبل بلاط، وقصف بعيد منتصف الليل الفائت محيط بلدة الجبين والاودية المتاخمة للخط الازرق.
كما اغار الطيران الحربي المعادي على جبل اللبونة محيط بلدة الناقورة وجبل بلاط والعلام بعدد من الغارات المتتالية .
وفي القطاع الاوسط قصفت مدفعية العدو قرابة التاسعة مساء اطراف بلدة عيتا الشعب ويارون.
كما اطلق العدو الاسرائيلي القنابل المضيئة في سماء القطاعين الغربي والاوسط وصولا حتى مشارف بلدات المنصوري ومجدل زون وطيرحرفا وشمع واستمر الطيران الاستطلاعي المعادي بالتحليق فوق القرى المتاخمة للخط الازرق طيلة الليل وحتى ساعات الصباح الاولى.