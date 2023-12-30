الإحتلال صعّد من إعتداءاته على القطاع الغربي.. وطيرانه الإستطلاعي إستمر بالتحليق ليلاً

أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" بأن العدو الإسرائيلي صعد الليل الفائت من اعتداءاته على القطاع الغربي فقصفت مدفعيته الثقيلة اطراف بلدات شيحين، الجبين، ام التوت البستان، جبل بلاط، وقصف بعيد منتصف الليل الفائت محيط بلدة الجبين والاودية المتاخمة للخط الازرق.